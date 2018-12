잠자리에 들기 전 와인 한 잔을 마시는가? 수면 직전에 알코올을 섭취하면 자면서 땀이 날 수 있다. 크롤은 이것이 수면에 방해된다면 술을 줄이고 취침 몇 시간 전부터는 음주를 삼가기를 권한다.

“흔한 경우는 아니지만 알코올 등 진정 효과가 있는 물질을 끊었을 때의 금단증상 중 하나로 수면 중 땀이 많이 날 수도 있다.” 디미트리우의 말이다.

10. 수면성 무호흡

중년 여성의 경우, 피부의 열감과 밤의 땀이 잠을 방해하는 수면성 무호흡과 관련이 있을 가능성이 있다는 최근 연구가 있었다. 수면성 무호흡의 다른 증상으로는 코골이, 자꾸 깨는 것, 불면증, 잠 설치기, 낮의 심한 피로감, 일어났을 때 목이 건조하거나 아픈 것, 숨막히는 느낌을 받으며 깨기, 아침의 두통 등이 있다.

만약 이 경우에 해당된다고 생각한다면 병원에서 테스트를 받아 확인하자.

혹시 걱정해야 하는 경우도 있을까?

“충분한 수면은 건강, 웰빙, 삶의 질에 중요하다.”

밤에 땀이 심하게 난다면 수면 환경을 개선해 보고, 그래도 나아지지 않는다면 수면 전문가를 만나 상의하라고 크롤은 권한다.

국제 다한증회 소속 조지타운 의대 피부과 임상 부교수 매럴 K. 스켈시는 땀이 나는 패턴이 날마다 변하는지를 살펴보고, 땀이 많이 날 때 다른 증상도 함께 있다면 병원에 가보는 게 좋다고 말한다.

“갑자기 땀이 나기 시작하고 체중 감소나 발열이 함께 일어난다면, 혹은 몸 한 쪽에서만 땀이 난다면 주의해야 한다. 잘 때 땀이 나게 하는 이유 중에는 생명을 위협하는 것도 있기 때문에, 즉시 의사를 만나 보는 게 좋다.”

*허프포스트의 “Searching for Normal” 시리즈는 인터넷에서 가장 많이 검색되는 ”...인 제가 이상한가요?”로 끝나는 질문에 답합니다.

*허프포스트 미국판의 Why Do I Sweat In My Sleep?을 편집했습니다.