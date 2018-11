yanjf via Getty Images

Westend61 via Getty Images

ChesiireCat via Getty Images

Karsten Jipp / EyeEm via Getty Images

남녀의 신체에서 나오는 호르몬은 다르다. 호르몬이 체온에 영향을 줄 수 있다고 한다.

예를 들어 “에스트로겐은 일반적으로 혈관을 팽창시키고 열방산을 시켜 체온을 낮춘다. 프로게스테론, 프로게스틴은 일반적으로 반대 효과를 갖는다.” 코트의 말이다.

그래서 여성의 생리 주기와 호르몬 수치에 따라 체온과 추위 감각이 달라질 수 있다. “남성의 경우 테스토스테론 수치가 높으면 피부의 추위 수용기가 둔감해져 추위를 덜 느낄 수 있다.”

여성이 남성보다 체온이 낮은 편이다

유타 대학교의 연구에 의하면 여성의 손 온도가 남성의 손에 비해 더 낮은 경향이 있다. 자크는 여성이 빈혈과 갑상선 기능 저하증에 걸릴 가능성이 더 높다고 한다.

9. 혈류 문제

손발이 얼음장 같지만 몸 다른 부분은 괜찮을 경우, 말단 부위 혈류를 막는 문제가 있을 수 있다고 한다. 코트는 심혈관계 질병도 원인일 수 있다고 한다.

“심장이 혈액을 효과적으로 보내지 못하고 있다거나, 혈관이 막혀 말단 부위로 피가 잘 가지 않고 있다는 징후다. 담배를 피우면 혈관이 좁아진다. 흡연이 혈류 문제를 일으킬 수 있다.”

10. 불안

“불안을 느끼는 경우 보통 그렇지 않은 사람보다 춥다고 느낀다.” 불안 트래킹 웨어러블 디바이스 아이로 헬스의 설립자이자 COO인 메리엄 자헤드의 말이다.

불안을 겪으면 뇌에서 몸을 보호하고 위험에 반응하는 부분인 편도체가 활성화되기 때문이다. “신체의 모든 비축분과 에너지가 ‘안전’에 배당된다.”

자헤드는 신체가 진정시키는데 집중하기 때문에 몸을 따뜻하게 유지할 만큼의 혈류가 없어진다고 한다. “그래서 보통 말단 부위가 차가워진다. 피가 말단 부위까지 가서 체온을 유지하기가 어려워진다.”

11. 체질량 지수(BMI)

BMI나 체중이 영향을 줄 수 있으며, 신체의 지방과 근육량도 영향이 있다.

“근육은 신진대사상 더 활동적이며 열을 많이 만든다. 지방은 단열 효과가 있어 잃어버리는 열을 줄일 수 있다.” 캄포스의 말이다.

반대로 체중이 빨리 줄거나 식단을 제한하면 추위를 느낄 수 있다. 자크는 신체가 칼로리를 태워 열을 만들기 때문에 “칼로리를 제한하면 신체를 따뜻하게 유지할 연료를 줄이는 셈”이라고 말한다.

“그리고 우리 신체는 굶주림을 방지하도록 프로그램되어 있다. 칼로리를 엄격하게 제한하거나 너무 빠른 속도로 감량하면, 특히 급격한 감식 다이어트(crash diet)나 거식증, 식욕 이상 항진증 등을 겪으면 우리 신체는 신진대사를 늦춰 굶주림을 막으려 한다. 에너지를 많이 태우지 않게 된다는 의미고, 그러므로 춥게 느껴진다.”

혹시 걱정해야 할 경우도 있을까?

병이나 과로로 녹초가 되었을 경우, 신체가 지나친 스트레스를 받아 일시적으로 추위를 경험할 수 있다. 하지만 평소에도 주위 사람들보다 추위를 심하게 많이 탈 경우, 혹은 춥다고 느껴본 적이 없었는데 갑자기 시종일관 추울 경우엔 병원에 가보는 것이 좋다.

감량, 증량, 피로, 빠른 심박, 탈모, 변비, 숨가쁨 등의 증상이 함께 찾아왔다면 꼭 건강 전문가에게 상담하라고 자크는 말한다.

*허프포스트의 “Searching for Normal” 시리즈는 인터넷에서 가장 많이 검색되는 ”...인 제가 이상한가요?”로 끝나는 질문에 답합니다.

*허프포스트 미국판의 Why Am I Always Cold?를 편집했습니다.