차이에 따르면 가스에 의한 복통은 보통 심각한 질병을 의미하지는 않으나, 일상 생활을 방해하고 부끄러운 상황을 만들 수 있다고 한다.

코헨은 다른 증상도 겹친다면 소화계 전문의를 찾아가라고 한다. “구토, 혈변, 열이나 병, 갑작스런 체중 감소 등이다. 아이들의 경우 핵심 증상은 키나 체중이 늘지 않는 것이다.”

나자레스는 일상에서 이런 일을 막을 수 있는 방법들을 밝혔다.

1. 정기적으로 운동을 하고 몸을 움직여서 소화기가 잘 기능하게 하라. 움직임은 장의 연동운동을 자극하기 때문이다.

2. 너무 늦은 시간에 많이 먹는 것을 피하라.

3. 8주 동안 FODMAP 음식을 먹지 말라. 배에 가스가 차는 것이 사라지고 나면 천천히 한 번에 한 가지씩 다시 먹어보라. 당신이 잘 소화할 수 있는 발효되는 탄수화물이 있는지 확인하기 위해서다. 전문 의료인의 도움을 받는 편이 좋을 것이라고 나자레스는 말한다.

4. 식사 때에는 음식에 집중하라. 배고픈지부터 확인하고 나서 먹어라. 우리는 지루하거나, 슬프거나, 스트레스를 받았을 때 먹기도 한다. 식사 전 심호흡을 하고, 시간을 들여 음식의 질감, 냄새, 맛을 느껴라. 오래 씹고, 먹는 행위에만 집중하라(식사 중 소셜 미디어 확인은 금하라고 나자레스는 말한다).

“이렇게 해봤는데도 가스가 많이 찬다면 병원에 가보아야 한다.”

*허프포스트 미국판의 Why Am I So Gassy?를 편집했습니다.