당신이 남들보다 땀을 많이 흘리는 7가지 이유

겨울인데 왜 나만 땀이 나는 걸까?

다한증 보톡스 시술 모습

*결론: 위험하지는 않지만 짜증날 수 있다.

다한증은 의학적으로 위험하다고 여겨지지는 않으나, 겪는 사람에겐 굉장히 난처한 일일 수 있다. 습기와 따뜻한 온도는 박테리아 성장에 적합하므로 불쾌한 냄새가 날 수도 있다. 땀이 너무 많이 나면 일상적 활동에도 지장이 생긴다.

“손에 땀이 정말 많이 날 경우 악수할 때 부끄러울 뿐 아니라 펜을 단단히 쥐기도 힘들 수 있고, 숙제한 종이가 젖어서 쭈글쭈글해지기도 한다. 손이 미끄러워서 물건을 떨어뜨리거나 꽉 잠긴 병을 열지 못하기도 한다.”

다한증 환자들은 발에 땀이 많이 나서 샌달, 쪼리를 신지 못하고 카펫이 없는 바닥 위를 맨발로 걷지 못하기도 한다.

“발 피부에 자극이 오고 가려울 수 있다. 붉어지거나 희어지기도 한다.”

그러나 땀을 많이 흘린다고 너무 걱정할 필요는 없다. 어려워하지 말고 병원에 가보면 일상의 어려움이 크게 줄어들 것이다.

“여러 가지 치료법이 있으니 너무 걱정하지 말라”는 게 의사들의 말이다.

*허프포스트의 “Searching for Normal” 시리즈는 인터넷에서 가장 많이 검색되는 ”...인 제가 이상한가요?”로 끝나는 질문에 답합니다.

*허프포스트 미국판의 Why Am I So Sweaty?를 편집했습니다.