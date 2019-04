장관 임명에 대한 찬반 여론이 팽팽하다

리얼미터가 8일 공개한 여론조사에 따르면 장관후보자 임명에 대해 ‘장관의 인사 공백을 최소화하기 위해 찬성한다’는 찬성 응답이 45.8%, ‘국회 청문보고서가 채택되지 않았으므로 반대한다’는 반대 응답이 43.3%로, 찬반 양론이 오차범위(±4.4%p) 내에서 팽팽하게 엇갈리는 것으로 집계됐다.

세부적으로는 범진보로 분류되는 정의당(82.4% vs 15.5%)과 민주당(찬성 82.6% vs 반대 7.6%) 지지층은 찬성이 압도적으로 많았고, 범보수로 분류되는 자유한국당(찬성 4.9% vs 반대 88.2%)과 바른미래당(12.6% vs 83.6%) 지지층은 반대가 압도적으로 많았다. 자신을 중도층으로 분류한 사람(48.1% vs 43.9%)들은 임명 찬성이 다소 우세했다.

한편 이날 같이 공개된 대통령 국정수행 평가에 대해서는 긍정평가(47.3%)가 부정평가(47.8%)를 소폭 앞서는 것으로 확인됐다. 리얼미터는 이에 대해 ”최근 전 청와대 대변인의 부동산 구입 논란, 3·8 개각 장관후보자 자질 논란, 민정·인사 수석에 대한 인사검증 책임론이 지속되면서 일부 지지층이 이탈한 반면, 이른바 ‘김학의·장자연·버닝썬’ 3대 특권층 성(性) 비위 의혹에 따른 공수처 신설 등 권력기관 개혁의 필요성이 확산하면서 하락폭이 크지는 않았다”고 분석했다.