먼저 체위와 섹스 강도를 바꿔 보라.

“섹스 중 몸에 가해지는 압력이 중요하기 때문에, 자궁 경관과 몸에 압박이 덜 가는 체위를 고려해 보고, 섹스 강도를 조금 낮춰보는 것도 좋다.”

루크는 또한 섹스 전 소변을 보아 방광을 비우는 것이 압력 강도를 낮추는데 도움이 될 수 있다고 한다. 체내 사정으로 인한 프로스타글란딘에 민감한 것이 아닌가 의심되면 파트너에게 콘돔을 쓰게 해 차이가 있는지 시험해 보라.

“가벼운 통증이라면 나는 800mg 이부프로펜계 진통제를 권하겠다. 섹스 전에 미리 복용하면 이런 종류의 경련을 예방하는데 도움이 된다.”

“뜨거운 물로 목욕을 하거나 발열 패드를 사용”하는 방법도 있다고 루크는 말한다.

“수축과 긴장을 가라앉혀야 하는 것이니까 스트레치나 심호흡 등으로 진정시키는 자연 요법을 시도해볼 수도 있다”는 것이다.

