“정기적인 생리 주기를 갖기 위해서는 건강을 돌보아야 한다.” 거쉬의 말이다.

가공 식품이 적게 포함된 균형이 잘 잡힌 식단, 매일 8시간씩의 수면, 정기적인 운동, 스트레스 관리의 일상화를 거쉬는 추천한다.

특히 폐경을 앞둔 여성은 최대한 건강한 라이프스타일을 지키도록 노력해야 한다. 폐경기에는 “여성들이 많이 접하는 건강상의 여러 변화가 찾아오고, 최대한 건강을 유지하려고 노력하는 것은 여생에 걸쳐 가장 중요한 일이다.”

다비도브는 대부분의 의사들은 생리가 한 번 늦어졌다고 원인을 찾기를 권하지는 않는다고 말했지만, 생리 주기를 기록하고, 계속 비정상이라면 병원을 찾을 것을 권한다.

“3개월 동안 생리가 없거나, 1년에 생리를 9회 이하로 하거나, 생리 주기가 35일 이상 된다면 병원에 가봐야 한다.”

갑상선 질환이나 다낭성난소증후군 등 생리를 불규칙하게 만들 수 있는 기존 조건들을 배제해야 한다. 다낭성난소증후군이 있는 여성도 경구피임약 복용으로 생리 주기를 일정하게 만들 수 있다. 이는 특정 암의 발병 위험도 낮춰준다고 다비도브는 말한다.

“생리 주기는 여성 건강의 좋은 지표라는 것을 기억하라. 생리가 불규칙하거나 늦게 시작할 때가 많다면 라이프스타일의 모든 면을 살펴보고 적절한 변화를 시도하라.” 거쉬의 조언이다.

*허프포스트의 “Searching for Normal” 시리즈는 인터넷에서 가장 많이 검색되는 ”...인 제가 이상한가요?”로 끝나는 질문에 답합니다

