다이어트 중인 당신의 체중이 줄어들지 않는 13가지 이유

‘왜 다이어트를 유지할 수 없는가?’(Why Can’t I Stick to My Diet?)의 저자이며 감량 코치인 에린 워든의 말이다.

잇 유어 케토(Eat Your Keto) 설립자인 영양사/영약학자 몰리 디바인의 말이다.

“감량이 힘든 이유 중 쉽게 간과되는 것이 비타민 부족이다.”

부 비타민 LLC의 공동 설립자인 의사 아리엘 레비탄의 말이다.

연구에 의하면 비타민 D 부족이 비만과 관련이 있을 수 있으며, 비타민 D가 부족한 사람들은 감량이 더 힘들다.

“그리고 철분, B12, 마그네슘 등의 주요 성분을 보충할 경우 기분과 활력이 더 좋아지며, 그래서 운동, 충분한 수면, 사려깊은 식단 계획 등의 건강한 라이프스타일을 유지하기가 더 쉬워진다.”

13. 단백질 섭취가 부족하다

연구에 의하면 단백질을 더 많이 섭취하면 장기적으로 볼 때 더 오랫동안 포만감을 느끼며 칼로리를 적게 섭취한다고 한다.

“단백질은 다른 어떤 다량영양소보다 소화시간이 오래 걸리기 때문에 혈당과 굶주림이 치솟지 않아, 과식할 가능성이 낮아진다.”

*허프포스트의 “Searching for Normal” 시리즈는 인터넷에서 가장 많이 검색되는 ”...인 제가 이상한가요?”로 끝나는 질문에 답합니다

*허프포스트 미국판의 Why Am I Not Losing Weight?를 편집했습니다.