포스코의 ’ 기업시민헌장 ’ 선포 3 주년 , ESG 경영의 길

함께 더 나은 세상 만드는 ‘기업시민 5대 브랜드’ 운영 : 공생가치 창출

기업시민 5대 브랜드는 ▲2050 탄소중립 실천에 앞장서는 시그니처 브랜드인 ‘Green With POSCO’▲협력·공급사, 고객사와 동반성장하는 ‘Together With POSCO’ ▲벤처 생태계를 활성화하고 신성장 산업을 육성하는 ‘Challenge With POSCO’ ▲저출산•취업 등 사회문제 해결에 앞장서며 직원들의 안전하고 행복한 삶을 위해 노력하는 ‘Life With POSCO’ ▲지역사회 명소화 사업 등 지역과 상생을 위한 모델을 제시하는 ‘Community With POSCO’로 구분된다.