⠀ ⠀ 안녕하세요 고영욱입니다. 이렇게 다시 인사를 드리기까지 오랜 시간이 흘렀네요... ⠀ 많은 분들이 코로나로 인해 힘든 시기이죠.. ⠀ 저는 9년 가까이 단절된 시간을 보내고 있는데.. 살아있는 한 계속 이렇게 지낼 수는 없기에... 이젠 조심스레 세상과 소통하며 살고자 합니다. ⠀ 아직도 많이 부족한 사람이지만... 늘 성찰하고 더 나은 사람이 되도록 노력하며 살겠습니다! 아무쪼록 건강하세요! ⠀ ⠀