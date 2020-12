미국 감염병 전문가 앤서니 파우치의 하루

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 미국 최고의 감염병 전문가 앤서니 파우치 박사. 그는 1984년부터 국립보건원(NIH) 산하 국립알레르기감염병연구소(NIAID) 소장을 맡아왔다. 1980년대 에이즈(AIDS)라는 낮선 전염병이 창궐하자 치료법 연구에 매진하고, 정치인들을 설득해 국가적 대응 체계 구축을 이끌어낸 주역이기도 하다.

ASSOCIATED PRESS (자료사진) 2020년 6월30일 - 앤서니 파우치 박사가 상원 보건교육노동연금위원회에 출석한 뒤 회의장을 떠나고 있다. 파우치 박사는 코로나19 와중에 대다수 미국인들에게 신뢰를 받는 '국민 의사'로 떠올랐다.

BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images 도널드 트럼프 대통령은 앤서니 파우치 박사를 비롯한 전문가들의 조언을 대체로 무시해왔다. 뿐만 아니라 트럼프 정부의 백악관은 파우치 박사에게 흠집을 내기 위한 '여론전'을 벌이기도 했다.

ASSOCIATED PRESS (자료사진) 2005년 12월5일 - 앤서니 파우치 박사와 쥴리 게르베딩 질병통제예방센터(CDC) 소장이 대화를 나누고 있다.

위기 상황 속에서도 국립알레르기전염병연구소(NIAID)의 통상 업무는 계속되며, 소장으로서 기관의 운영을 책임지고 있는 파우치 박사는 그 일도 해야 한다. 2000여명이 근무하는 이 기관은 생물의학 연구를 지원하거나 직접 실행하며, 60억달러(약 6조5000억원)에 달하는 예산은 NIH 산하기관들 중 국립암연구소(NCI)두 번째로 많다.

파우치 박사는 연방정부와 주 정부 및 지방 정부, 외국 정부 사이의 정책 협조를 돕는 일도 하고 있다. NIAID 내 과학자들로 구성된 ‘면역조절연구소’를 직접 이끌고 있기도 하다. 그 바쁜 와중에 과학저널에 논문을 쓰고, NIH 클리니컬센터에서 환자들을 치료한다. 그는 과학 및 보건 분야 컨퍼런스에서 탐내는 연사이며, 언론인들이 요즘 특히 많이 찾는, 과학과 의학 분야에서 경험이 많은 효과적인 소통 전문가다.

80대가 되는 파우치 박사는 일을 멈출 생각이 없다. 조 바이든 대통령 당선인의 생각도 그렇다.

바이든 당선인은 4일 CNN 인터뷰에서 파우치 박사에게 자리를 지켜달라고 요청했다고 밝혔다. ”여러 명의 대통령을 거치면서 해왔던 똑같은 직책을 계속해달라고 요청했고, 수석 의료고문으로 코로나19 대응팀에 참여해달라고 요청했다.”

바이러스의 심각성을 부정하지 않는 대통령이 이끄는 새 정부에서 파우치 박사의 역할은 더 커질 것으로 보인다.

* 허프포스트US의 A Day In The Life Of Dr. Anthony Fauci를 번역, 편집한 것입니다.