페미니스트 패션 아이템을 멋지게 소화한 한국 여자 연예인들(사진)

배우 김혜수는 지난 2017년 3월 열린 디올의 2017 S/S 컬렉션 런칭 행사에 '우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다(WE SHOULD ALL BE FEMINISTS)'라고 적힌 티셔츠를 입고 등장했다. 이 문구는 치마만다 은고지 아디치에의 책 '우리는 모두 페미니스트가 되어야합니다'의 제목이기도 하다.

선미

A post shared by SUNMI (@miyayeah) on Mar 14, 2018 at 10:14pm PDT

Instagram/miyayeah

가수 선미도 디올의 페미니즘 티셔츠를 입었다. 선미의 티셔츠에는 린다 노클린의 논문 제목인 '왜 위대한 여성 예술가는 존재하지 않는가?(Why Have There Been No Great Women Artists?)'가 적혀있다.