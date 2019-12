[트럼프 탄핵] 역사적인 탄핵소추안 표결을 앞두고 나온 의원들의 말

SAUL LOEB via Getty Images US Speaker of the House Nancy Pelosi presides over Resolution 755, Articles of Impeachment Against President Donald J. Trump as the House votes at the US Capitol in Washington, DC, on December 18, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 탄핵소추안이 18일(현지시각) 미국 하원에서 가결되면서 트럼프는 앤드루 존슨(1868년), 빌 클린턴(1998년)에 이어 미국 역사상 세 번째로 탄핵된 대통령으로 이름을 올렸다. 이제 트럼프 대통령의 파면 여부는 상원의 탄핵재판에서 결정되게 됐다. 하원은 앞서 법사위가 채택한 탄핵소추안을 표결에 부치기에 앞서 토론을 벌였다. 이 역사적인 표결에 대해 언급할 기회가 의원들에게 주어진 것이다. 예상할 수 있는 것처럼, 민주당과 공화당 의원들은 정반대의 주장을 펼쳤다. 민주당은 탄핵의 정당성을 강조했고, 공화당은 탄핵의 부당성을 주장했다. 토론에 임한 양당 의원들의 주요 발언들을 모아봤다.

민주당 낸시 펠로시(캘리포니아, 하원의장) ”매우 애석하게도, 우리 공화국에 대한 건국자들의 비전이 지금 백악관의 행동으로 위협을 받고 있습니다. 따라서 하원의장으로서 저는 오늘 엄숙하고 애석하게 미국 대통령 탄핵에 대한 토론을 개시합니다. 우리가 지금 행동하지 않는다면 우리는 우리의 임무를 방기하게 될 것입니다. 대통령의 무모한 행동으로 이 탄핵이 필요하게 됐다는 건 비극적인 일입니다. 그는 우리에게 다른 선택의 여지를 주지 않았습니다.” 행크 존슨(조지아) ”우리 선거들이 훼손될 수 있다는 경고를 제가 과장하고 있다고 생각하신다면, 조지아로 와보시기를, 특정 연령대의 흑인 남성과 여성들을 만나보시기를 권합니다. 그들은 그 위험이 실재한다고 말할 겁니다.” 수잔 데이비스(캘리포니아) ”오해하지 맙시다. 우리가 이 대통령을 탄핵하는 게 아닙니다. 그가 스스로를 탄핵하고 있는 것입니다. 만약 대통령이 사법방해를 저지르고, 외국 지도자를 매수하려고 하고 국가안보를 위협한다면, 탄핵되는 겁니다. 더 이상 할 말이 없는 거예요.” 프라밀라 자야팔(워싱턴) ”그는 이전에도 외국의 (미국 선거) 개입을 간청했고, 지금도 그렇게 하고 있으며, 앞으로도 그렇게 할 것입니다. 대통령이 스모킹건(결정적 증거)입니다.” 테드 리우(캘리포니아) ”이 탄핵은 영구적으로 남습니다. 이건 여생 동안 그를 따라다닐 것이고, 역사책은 이를 기록할 것입니다. 사람들은 왜 우리가 (트럼프 대통령을) 탄핵했는지 알게 될 것입니다. 매우 간단한 얘깁니다. 누구도 법 위에 있지 않습니다.”

존 루이스(조지아) ”옳지 못한 일, 공정하지 못한 일을 목격하면 그에 대해 말을 하고, 무언가를 해야 할 도덕적 책무가 있는 것입니다. 우리 자녀들과 손주들은 우리에게 ‘무엇을 했냐?‘고 물을 것입니다. ‘무슨 말을 했냐?’고요. 이 표결을 어려워 하는 의원님들도 계실 겁니다. 하지만 우리에게는 올바른 역사의 편에 설 책임과 의무가 있습니다.” 라시다 틀라입(미시건) ”아무것도 하지 않는 것은 선택지가 아닙니다. 우리나라에 대한 이 범죄들을 외면하는 것은 선택지가 아닙니다. 이건 우리나라의 미래와 민주주의를 부패와 권한남용, 범죄적 은폐와 뇌물로부터 보호하는 것의 문제입니다.” 아이아나 프레슬리(매사추세츠) ”오늘 우리가 여기에서 하는 일은 애국적인 일일뿐 아니라 고유하게 미국적인 일이기도 합니다. 미국은 평범한 사람들이 변함없이 정의를 추구하며 권한남용에 맞서온 역사입니다. 우리 역사에서 억압받는 이들이 권력자들에 의해 밀려날 때마다 우리는 신중하고 명민하게 맞서 싸웠습니다.” 재럴드 내들러(뉴욕, 하원 법사위원장) ”만약 트럼프 대통령이 탄핵되고 파면된다면 (남은 임기를 수행할) 새 대통령은 (2016년 민주당 대선후보) 힐러리 클린턴이 아니라 마이크 펜스(현 부통령)가 된다는 것을 존경하는 (공화당) 의원님들께 상기시켜드리고자 합니다.” 애덤 시프(캘리포니아, 하원 정보위원장) ”이 시대에 대한 역사가 쓰여질 때, 역사는 이 비윤리적인 대통령에 맞설 용기가 결여된 동료 (공화당) 의원들이 대통령에 맞선 이들(민주당)을 공격함으로서 자기 위안을 삼았다고 기록할 것입니다.”

공화당 마이크 켈리(펜실베이니아) “1941년 12월7일, 미국에서는 (일본의 진주만 공습이라는) 끔찍한 일이 벌어졌습니다. 루스벨트 대통령은 역사에 오점으로 남을 날이라고 말했습니다. 오늘, 2019년 12월18일은 역사에 오점으로 남을 것입니다.” 배리 라우더밀크(조지아) ”예수가 반역이라는 거짓된 혐의를 뒤집어썼을 때, 본디오 빌라도는 의혹을 제기한 이들을 마주할 기회를 예수에게 주었습니다. 그 모의 재판에서 본디오 빌라도는 (지금) 민주당이 이 (트럼프) 대통령에게 부여한 것보다 훨씬 더 많은 (방어)권리를 예수에게 부여했습니다.” 맷 개츠(플로리다) ”오늘 탄핵소추안에 ‘찬성’표를 던진 이들은 의원으로 재임하는 동안, 그리 길지는 않겠습니다만, 그 수치와 죄책감이라는 무거운 짐을 져야 할 겁니다. 미국인들은 (선거가 열리는 2020년) 11월에 그들을 기억할 것이기 때문입니다. 민주당 의원들은 미국의 성공보다는 그저 대통령을 흔들어서 그가 휘청거리는 걸 보고 싶어할 겁니다.” 루이 고머트(텍사스) “1998년, 슈머 상원의원(현 민주당 상원 원내대표)이 말하기를, ‘이 탄핵은 정치적 싸움에서 승리하기 위한 일상적 도구로 활용될 것입니다.’ 우리는 그게 예측인 줄로만 알았습니다. (그러나) 이건 약속이었고, 지금 그렇게 되고 있습니다. (중략) 이건 억지쓰기이고, 우리는 큰 문제에 봉착해있습니다. 슈머가 옳았기 때문입니다. 이제 그 기준은 더 낮아졌습니다. 탄핵은 정치적 싸움에 동원될 것이고, 이 나라의 종말이 이제 눈 앞으로 다가왔습니다. 제 생전에는 보지 않기를 바랍니다. 이건 불법적 행동입니다.”

