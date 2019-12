BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images US President Donald Trump arrives at W. K. Kellogg Airport as the US House of Representatives debates his impeachment on December 18, 2019, in Battle Creek, Michigan. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

미국 제45대 대통령 도널드 J. 트럼프에 대한 탄핵소추안이 18일(현지시각) 하원에서 가결됐다. 앤드루 존슨(1868년), 빌 클린턴(1998년)에 이어 미국 역사상 세 번째로 탄핵된 대통령이다. 이날 하원은 상정된 탄핵소추안에 대해 토론을 벌인 뒤, 탄핵소추안에 담긴 두 건의 탄핵 사유를 각각 표결에 부쳤다. 의결권이 있는 전체 의원 435명에서 공석(4석)을 제외한 431명 중 과반이 넘는 230명이 첫 번째 탄핵사유에 대해 찬성표를 던졌다. 반대는 197표였다. 두 번째 탄핵 사유에 대해서는 찬성이 229표, 반대가 198표였다. 민주당 탈당 및 공화당 입당을 예고했던 제프 밴 드류(민주당, 뉴저지) 의원은 두 번 모두 반대표를 던졌고, 콜린 피터슨(민주당, 미네소타) 의원도 두 건 모두 반대표를 행사했다. 털시 개버드(민주당, 하와이) 의원은 두 번 모두 찬반 대신 ‘출석’에 표를 던졌고, 재러드 골든(민주당, 메인) 의원은 첫 번째 탄핵 사유에 대해서만 찬성표를 던졌다. 두 건 모두 공화당에서 찬성표를 던진 의원은 없었다. 이로써 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안은 예상대로 큰 무리 없이 하원에서 가결됐다. 대통령직 박탈(파면) 여부는 이제 상원 탄핵재판을 거쳐 결정된다. 파면되지 않는다 하더라도 ‘탄핵된 대통령’이라는 꼬리표는 떨어지지 않는다. 탄핵 여부를 결정하는 것은 하원의 고유 권한이다.

Mark Wilson via Getty Images WASHINGTON, DC - DECEMBER 18: U.S. President Donald Trump walks toward Marine One prior to his departure for a campaign event in Battle Creek, Michigan, December 18, 2019 at the White House in Washington, DC. Today the U.S. House of Representatives is scheduled to vote on the two impeachment articles against President Trump today. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안은 권한남용(abuse of power)과 의회방해(obstruction of Congress)를 탄핵 사유로 적시했다. 권한남용은 트럼프 대통령이 개인적인 정치적 이득을 위해 국가안보와 국익에 반하는 행위를 했다는 혐의다. 탄핵소추안에 따르면, 트럼프 대통령은 2020년 대선에서 경쟁하게 될 가능성이 있는 민주당 유력 대선주자 조 바이든 전 부통령과 그의 아들 헌터 바이든에 대한 수사를 우크라이나 정부에 요구하고, 수사 착수를 ‘발표’하도록 압박했다. 트럼프 대통령은 또 2016년 미국 대선에 개입한 게 러시아가 아니라 우크라이나라는 음모론에 대한 수사도 우크라이나 정부에 요청했다. 트럼프 대통령은 우크라이나 정부가 이같은 자신의 요구를 실행하도록 압박하는 과정에서 의회가 승인한 우크라이나에 대한 3억9100만달러의 군사 지원금과 백악관에서의 양국 정상회담을 ‘대가’로 제시했다. 탄핵소추안은 이같은 트럼프 대통령의 행위가 외국 정부를 미국 대선에 개입시키려 한 것이며, 따라서 ”국가를 배반”한 것이라고 적시했다.

Jim Bourg / Reuters A copy of the House of Representatives articles of impeachment resolution that Democrats hope to use to impeach U.S. President Donald Trump is seen after being drafted by House Judiciary Committee Chairman Jerrold Nadler (D-NY) and released in Washington, U.S. December 10, 2019. REUTERS/Jim Bourg

의회방해는 트럼프 대통령이 탄핵조사라는 의회의 정당한 권한 행사를 방해했다는 내용이 핵심이다. 탄핵소추안에 따르면, 트럼프 대통령은 탄핵조사를 맡은 위원회들이 소환장 발부를 통해 정부 부처 및 기관에 요청한 자료들의 제출을 가로막았다. 또 소환장이 제출된 전·현직 행정부 관료 등 핵심 증인들에게 조사에 불응할 것을 지시했다. 탄핵소추안은 ”공화국 역사상 어떤 대통령도 탄핵조사에 대한 전적인 저항을 지시하거나 ‘(헌법상 탄핵사유인) 중범죄 및 비행’을 수사할 하원의 역량을 그토록 철저히 방해 또는 지연시키려고 시도한 사례가 없었다”고 적시했다. 또 ”이러한 직책 남용은 대통령 자신의 반복된 비위행위를 은폐하고, 탄핵 권한을 (의회로부터) 탈취 및 통제하는 역할- 따라서 하원에 단독으로 부여된 핵심적인 헌법적 보호장치를 무력화하는 역할을 하였다”고 적시됐다.

Tom Brenner / Reuters Committee Chairman Jerome Nadler (D-N.Y.) speaks to a congressional staff member during a brief recess, as the House Judiciary Committee holds its markup of articles of impeachment against U.S. President Donald Trump on Capitol Hill in Washington, U.S., December 12, 2019. REUTERS/Tom Brenner