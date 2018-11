트럼프 정부가 불법 입국자들의 망명 신청을 모두 거부하려 한다

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

NICHOLAS KAMM via Getty Images

NICHOLAS KAMM via Getty Images

ALFREDO ESTRELLA via Getty Images

ALFREDO ESTRELLA via Getty Images 10월 중순 중앙아메리카 온두라스를 출발해 미국을 향하고 있는 이민자들의 '캐러밴 행렬'은 5500여명에 달한다. 사진은 멕시코 수도 멕시코시티에 마련된 임시 캠프의 모습. 2018년 11월8일.

새 정책에 따르면 불법으로 국경을 넘어 망명 신청이 거부된 이민자는 ‘추방 보류’(withholding of removal)로 분류되어 강제 출국을 피할 수 있다 . 이는 시민권을 받을 수 있는 상태가 아니며 취소될 수 있으며, 또는 유엔고문방지위원회의 보호를 받을 수도 있다. 이들은 국토안보부의 난민사유 검증 인터뷰(Credible and Reasonable Fear Interviews)를 거치게 되는데, 이는 망명 신청보다 까다로운 기준이 적용된다. 이민자들의 강제 출국을 막는 ‘추방 보류’가 있고 고문방지위원회가 있으므로 이는 미국의 국제적 의무에 부합하는 것이라고 정부 관계자들은 말한다.

John Moore via Getty Images

John Moore via Getty Images 미국 국경 순찰대는 미국-멕시코 국경 인근에 대한 순찰을 강화하고 있다. 주로 중앙아메리카 출신인 가족들의 정치적 망명 신청 건수는 2018년 크게 늘었다.

비영리단체 ‘휴먼라이츠 퍼스트(Human Rights First)’의 엘레너 에이서는 현 정부가 “망명과 난민 보호 시스템을 체계적으로 약화시켰다”고 말한다.

그는 성명에서 “공식 국경 통과소에서 불법적으로 난민들을 돌려보냈고, 그로 인해 절박한 이들은 위험하게 국경을 넘을 수밖에 없었다”고 지적했다. ”망명 신청은 범죄가 아니고, 국경을 넘었든 아니든간에 망명 신청은 사람들의 권리다.”

트럼프 정부는 공간의 제약과 법원 판결에 따른 어린이 구류 기간 제한 때문에 망명을 신청하는 가족과 어린이들을 곧바로 추방하거나 무기한 구금할 수 없음을 두고 고심을 거듭해왔다.

국토안보부는 8일 성명에서 인신매매자들과 활동가들이 이민자들에게 망명으로 인정받기 위해 ”마법의 말”을 쓰라는 조언을 받는다고 비난했다. 중미 이민자의 90% 가까이가 망명 심사의 첫 단계를 통과하지만, 최종적으로 보호를 받게 되는 비율은 9%에 불과하다고 국토안보부는 밝혔다.

트럼프는 아직 국경에서 수백 킬로미터 떨어져 있는 이민자 캐러밴 행렬을 이유로 대며 최근 몇 주 동안 극단적인 조치를 취해왔다. 군대에는 이민 관련 체포 권한이 없는데도 관세국경보호청에 5000명 이상의 병력을 파견했다. 선거 전에 이는 신뢰 애국작전(Operation Faithful Patriot)이라 불렸다. 선거 다음 날 국방부는 아무 설명 없이 이 이름을 없애버렸다. (짐 매티스 국방 장관은 이 작전이 쇼가 아니라고 주장했다.)

민주당이 하원 과반수를 차지한 탓에 내년에는 대통령의 계획이 의회를 통과하기가 어려워지긴 하겠으나 앞으로도 불법 이민자와 가족들에 대한 추가 조치가 있을 수 있다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 출생시민권 제도를 없애는 행정명령에 서명하겠다고 말했다. 수정헌법14조에 따라, 미국에서 태어난 아기는 부모의 이민 상태와 상관없이 미국 시민이 되지만, 트럼프는 그걸 없애고 싶어한다. 이 역시 법적으로 문제가 될 수 있다.

“우리 나라의 현재 이민 체계의 수많은 잘못들을 하나의 조치로 해결할 수 있을 것이라고 기대하지는 않는다. 우리는 여러 가능성을 보고 있다.” 한 고위 공직자의 말이다.

* 허프포스트US의 Trump Takes Steps To Deny Asylum For Immigrants Who Cross Border Illegally를 번역, 편집한 것입니다.