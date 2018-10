미국 원정출산이 위헌이라고? '출생시민권'을 둘러싼 쟁점들 (총정리)

″미국에서 태어나는 신생아의 7.5%, 매년 30만명 넘는 아기들이 불법 이민자들에게서 왔다니 이게 얼마나 말도 안 되는 일인가. 이건 반드시 중단되어야 한다. 감당할 수도 없고 옳지도 않다!”

2015년 8월, 당시 이제 막 미국 공화당 대선후보 경선에 뛰어든 예비후보였던 도널드 트럼프는 이런 트윗을 올렸다. 약 38개월 뒤, 이제 제45대 미국 대통령 신분이 된 트럼프는 마침내 자신의 오랜 구상을 실현하려고 하는 것으로 보인다.

″미국은 사람들이 들어와서 아기를 낳으면 그 아기가 자동적으로 미국 시민이 되고... 그 모든 혜택을 받게 하는 세계에서 유일한 나라다. 이건 말도 안 된다. 말도 안 된다. 이건 끝내야 한다.” 30일(현지시각) 일부 내용이 공개된 악시오스 인터뷰에서 트럼프가 한 말이다.

용어부터 정리해보자. 출생시민권(birthright citizenship)은 해당 국가의 영토에서 태어나는 아기에게는 부모의 국적과 무관하게 자동적으로 그 나라의 시민권이 부여되는 것을 뜻한다. (트럼프의 부정확한 주장과는 달리) 미국을 비롯한 30여개 국가가 이 원칙을 적용해왔다.

미국의 경우, 부모의 국적은 물론 부모가 출산 당시 적법한 체류 허가를 소지하고 있는지와는 무관하게 자녀에게 시민권을 부여해왔다. 미국 땅에서 태어나기만 했다면 말이다. 미국에서는 이렇게 태어난 아기를 흔히 비하의 뜻을 담아 ‘앵커 베이비(anchor baby)’라고 부른다.

여기에는 크게 두 가지 유형이 있다. 먼저 미국에 거주하고 있는 ‘미등록(undocumented)’ 이민자들이 출산을 하는 경우다. 일자리를 구하기 위해 국경을 넘는 멕시코 등 중남미 출신 부모들이 여기에 해당한다. (이민 규제를 주장하는 쪽에서는 ‘불법’ 이민자라는 표현을 쓰는 경우가 많다.)

처음부터 자녀의 미국 국적 취득을 목표로 미국 내 출산을 기획하는 사례도 있다. 이른바 ‘원정출산’이다. 보통은 관광 비자 등을 받아 입국 자체는 합법적으로 한다는 점에서 앞선 사례와는 약간 차이가 있다. 중국을 비롯한 아시아인 부모들에 의한 사례가 많다.

어떤 방식으로든 이렇게 미국 국적을 취득하게 된 아기가 21세가 되면, 그는 부모나 형제 등 가족을 미국으로 초청할 수 있게 된다. 가족들은 미국 영주권을 부여 받고, 나중에는 시민권까지 얻을 수 있게 된다. 이른바 ‘연쇄이민(chain migration)’이다.

이른바 ‘앵커 베이비’는 그 부정적 뉘앙스에도 불구하고 엄연히 합법으로 간주되어 왔다. 바로 미국 수정헌법의 이 조항 때문이다.

수정헌법 제14조

제1절. 미합중국에서 태어났거나 귀화한 사람 및 그곳의 사법권에 속하게 된 모든 사람은 미합중국의 시민이며 그들이 거주하는 주의 시민이다. (후략)

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside.