미국 텍사스 주 총기난사의 생존자 미아 세릴로는 기지를 발휘해 총격범으로부터 살아남을 수 있었다. 이 끔찍한 사건을 경험하기엔 너무 어린 나이인 11살이었다.

CNN과 인터뷰한 미아의 말에 따르면 사건 당일, 교실의 학생들은 영화 ‘릴로와 스티치’를 보고 있었다. 이후 총격범이 침입했다는 소식을 들은 선생님들은 교실 문을 잠그려 했지만 때는 너무 늦었었다. 그는 이미 문에 달린 창문을 총으로 깼던 것.

이후 선생님과 아이들을 향해 무차별적으로 총알을 난사한 총격범은 미아의 교실을 공격한 후 옆 교실을 가서 똑같은 짓을 반복했다. 미아에 따르면 그는 범행 이후 “you’re all going to die(너흰 모두 목숨을 잃을 거야)라는” 가사의 음악을 큰 소리로 틀었다고. 그때 미아와 친구는 쓰러진 선생님의 휴대폰으로 911에 신고할 수 있었다. ”제발 와주세요.. 우리가 위험에 빠졌어요.”