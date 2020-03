ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 엘리자베스 워렌이 2020 미국 민주당 대선후보 경선 중단을 선언했다. 미국 사회의 구조적 불평등과 부패에 대한 '투쟁(fight)'을 강조한 그의 선거운동은 초반 경선의 의제를 주도했다.

Boston Globe via Getty Images

Boston Globe via Getty Images 엘리자베스 워렌이 자택 앞에서 기자들에게 경선 하차 소식을 발표하고 있다. 케임브리지, 매사추세츠주. 2020년 3월5일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 워렌의 유세를 듣고 있는 지지자들의 모습. 맨체스터, 뉴햄프셔주. 2020년 2월11일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 초기 경선 지역에서 부진했던 워렌은 '슈퍼 화요일'에서 반전을 노렸지만, 극적인 반전을 이뤄낸 바이든과 샌더스의 '2파전'으로 경선 구도가 굳어지는 것을 막지 못했다.

경선이 본격적으로 시작되기 전부터 워렌은 그 누구보다도 야심차고도 방대한 구상들을 쏟아내며 정책 경쟁을 주도했다. ‘나에게 다 계획이 있다(I have plan for that)!’가 바로 워렌을 상징하는 말이자 구호였다. 유세에서 대규모 청중을 운집시켰고, 개인들의 선거 기부금이 쏟아져들어오기도 했다.

그러나 그는 곧 경쟁자들의 공격에 직면해야 했다. 일례로 다른 후보들은 ″메디케어 포 올(전국민 건강보험)에 막대한 재원이 필요할 텐데 중산층 세금을 올릴 거냐‘고 따져물었고, 워렌은 답변을 주저했다. 곧 그의 건강보험 공약은 ‘단계적 시행’ 쪽으로 한 걸음 후퇴했고, 중산층 증세를 피하기 위해 다소 복잡한 재원조달 방안이 동원되어야만 했다.

그밖에도 그는 다른 여러 층위의 도전에도 맞서야만 했다. ‘너무 날카로워 보인다‘거나 ‘여성 후보로 트럼프를 이길 수 있을지 모르겠다’는 식의 편견도 그 중 하나였다. 자신의 동지이자 경쟁자였던 샌더스와 이 문제로 논쟁을 벌이기도 했다.

워렌은 자신이 ‘여성후보‘라는 점을 강조하는 대신, 부패한 시스템과 불평등에 맞서는 ‘전사’로서 어필하고자 했다. 그렇다고 그가 유독 여성 후보에게만 적용되는 이중잣대를 외면하거나 무시한 건 아니었다. 그는 그저 싸울 뿐이었다.