The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images 2016년 미국 대선 직전까지 민주당 대선후보 힐러리 클린턴의 당선 가능성을 의심한 사람은 매우 적었다.

무역에 대해 트럼프를 공격하고 심지어 폭스 뉴스에 출연하기까지 하는 등, 샌더스의 행보를 보면, 그가 겨울부터 봄까지 이어지는 민주당 경선이 아니라 2020년 대선이 치러질 11월에 일단 초점을 맞추고 있다는 게 드러난다.

샌더스가 2016년에 마지못해 고용했던 여론조사 전문가 벤 털친은 이번에도 샌더스와 함께 일하고 있다. 털친은 샌더스가 밀레니얼 세대, 무소속 유권자, 나이가 많은 남성들에게 인기가 높다는 게 바로 당선 가능성의 증거라고 지적한다. 밀레니얼 세대의 선거 참여율은 어디에서나 민주당의 승리에 있어 중요하다. 반면 과거에 민주당을 지지했으나 2016년에는 트럼프를 선택한 주들을 되찾으려면 무소속 유권자들과 고령층 남성을 끌어올 필요가 있다.

“버니의 매력은 그의 호소가 경제적 메시지에 바탕을 두고 있다는 것이고, 그는 틀을 깰 수 있다. 그에게는 기존의 민주당 후보들이 하지 못한 방식으로 노동 계급 유권자들에게 어필할 수 있는 능력이 있다.” 털친이 말했다. ”우리가 48개 주에서 승리할 거라는 말은 아니다. 하지만 버니는 후보로서 고유한 강점들을 많이 가지고 있다.”

샌더스 지지자들은 가장 낙관적인 경우 백인 유권자들이 많은 공화당 우세주를 되찾아오는 것에 대해 말할 것이다. 털친은 자신이 돌려본 여론조사에서는 샌더스가 캔자스와 웨스트 버지니아 같은 공화당 지지주에서 트럼프를 상대로 선전하고 있다고 말했다. 그러면서도 그는 샌더스가 트럼프에게 맞설 가장 유력한 후보인 이유를 언급할 때면 여러 차례 미시간, 위스콘신, 펜실베이니아에서 강세를 보이고 있다는 얘기로 되돌아갔다.

물론 “(2016년 대선에서 힐러리 클린턴이 아니라) 버니라면 이겼을 거야”라는 모든 이론이 다 말이 되는 건 아니다. 알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원(뉴욕)과 샌더스가 지지하는 좌파 단체 ‘정의 민주당원(Justice Democrats)‘나 ‘우리의 혁명(Our Revolution)’이 지지한 후보들 중 단 한 명도 2018년 중간선거에서 공화당의 하원 의석을 빼앗아오지 못했다. 공화당 지지 주에서 후원금을 많이 확보하고 진보파의 열광을 이끌어냈던 좌파 후보들은 결국 두 자릿수 이상의 차이로 패했다.

오카시오-코르테스와 라시다 틀라입(미시간) 같은 좌파 초선의원들이 흥분을 자아내긴 했지만, 경쟁이 치열했던 하원의원 경선 대부분은 기존 민주당원들이 가져갔다.

역사를 살펴보면, 당선 가능성이 높다고 생각됐지만 실패한 후보들은 많고도 많았다. 힐러리 클린턴, 젭 부시, 미트 롬니 등등이다. 지금 백악관에 있는 사람도 당선 가능성이 없다고 모두가 생각했다.

* 허프포스트US의 Every 2020 Democrat Wants To Be The Electable Candidate를 번역, 편집한 것입니다.