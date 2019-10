SAUL LOEB via Getty Images Democratic presidential hopeful Massachusetts Senator Elizabeth Warren gestures during the fourth Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season co-hosted by The New York Times and CNN at Otterbein University in Westerville, Ohio on October 15, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

웨스터빌, 오하이오 - 2020년 미국 민주당 대선후보 경선 레이스의 선두주자가 이제 엘리자베스 워렌 상원의원(민주당, 매사추세츠)으로 교체됐는지에 대해서는 여론조사마다 결과가 엇갈린다. 그러나 15일(현지시각) 밤 펼쳐진 4차 경선후보 토론회 무대에 오른 다른 후보들의 행동을 보면, 그건 사실로 보인다. 피트 부티지지 인디애나주 사우스벤드 시장, 에이미 클로버차 상원의원(미네소타), 베토 오루크 전 하원의원(텍사스)은 이날 콜롬버스 외곽에 위치한 오터바인대학에서 개최된 토론회의 첫 한 시간 동안 일제히 워렌을 향해 공세를 벌였다. 부티지지와 클로버차는 모두 ‘메디케어 포 올(Medicare for All)’ 정책에 대한 워렌의 지지를 공격하며 중산층의 세금 부담이 높아질 것인지에 대해 그가 거짓말을 하고 있다고 주장했다. ″당신은 모든 것에 대한 계획을 가지고 있는 것으로 유명합니다. 이것만 빼고 말이죠.” 부티지지가 말했다. ”워렌 상원의원이 제안하고 있는 이 ‘메디케어 포 올’ 정책에 빠져있는 수조달러의 구멍을 어떻게 메울 것인지에 대한 어떤 계획도 제시되지 않았습니다.”

SAUL LOEB via Getty Images Democratic presidential hopefuls former US Vice President Joe Biden (L) Massachusetts Senator Elizabeth Warren chat during the fourth Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season co-hosted by The New York Times and CNN at Otterbein University in Westerville, Ohio on October 15, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)