낸시 펠로시가 '트럼프를 증오하냐'는 질문에 발끈했다 (영상)

Alex Wong via Getty Images WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: U.S. Speaker of the House Rep. Nancy Pelosi (D-CA) reacts to a reporter’s question about whether she hates President Donald Trump during her weekly news conference December 5, 2019 on Capitol Hill in Washington, DC. Speaker Pelosi discussed the impeachment inquiry against President Donald Trump. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 탄핵소추안 작성을 공식 선언한 5일(현지시각), 낸시 펠로시 하원의장(민주당, 캘리포니아)은 자리를 옮겨 기자들의 질문을 받았다. 그가 질의응답을 마치고 퇴장하던 그 때, 한 기자가 큰 목소리로 질문을 던졌다. ″의장님은 대통령을 증오하십니까?” 보수 성향 방송사 ‘싱클레어 방송그룹’의 제임스 로즌 기자였다. 펠로시는 걸음을 멈추고는 로즌 기자를 지목하며 단호하게 답했다. ″저는 누구도 증오하지 않습니다. 제가 카톨릭 가정에서 자란 사람입니다. 우리는 누구도 증오하지 않아요. 세상 그 누구도 증오하지 않습니다. 그러니 그런 식으로 저를 비난하지 마세요.”

로즌 기자도 물러서지 않았다. ″의장님을 비난한 게 아닙니다.” ″비난한 겁니다. 했어요.” 펠로시 의장이 맞받아쳤다. 그러자 로즌 기자는 자신은 ”질문을 한 것”이라고 주장하며 ”어제 (덕) 콜린스 하원의원(공화당, 조지아)은 민주당이 이런 일(탄핵)을 벌이는 이유는 그저 그들이 이 양반(트럼프 대통령)을 싫어하기 때문이라고 말했다”고 했다. 그에 대한 의견을 물었을 뿐이라는 것.

Tom Brenner / Reuters U.S. House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) returns to the stage and the podium to challenge Sinclair reporter James Rosen (R) after he asked her "Do you hate the President?" and to respond "I don't hate anybody" at the conclusion of a news conference about the House impeachment inquiry into President Donald Trump on Capitol Hill in Washington, U.S., December 5, 2019. REUTERS/Tom Brenner TPX IMAGES OF THE DAY

펠로시 의장은 보다 분명하게 대응할 필요를 느낀 듯 걸음을 되돌려 다시 연단으로 향했다. 그리고는 차분하고도 격조 있게 또박또박 말을 이었다.

″저는 총기 폭력을 두려워하는 우리 아이들을 돕는 문제에 있어서 대통령이 비겁하다고 생각합니다. 저는 우리가 매우 자랑스럽게 여기는 드리머(Dreamer, 어릴 때 부모를 따라 입국한 미등록 이민자)들을 돕지 않는 그가 무자비하다고 생각하고요. 그가 기후 위기를 부정하고 있다고 봅니다. 하지만 그건 선거에 관한 겁니다. 그런 건 선거에서 얘기하면 됩니다. (그러나) 이건 미국 헌법에 관한 문제이고, 대통령의 취임 선서 위배 행위가 되는 팩트들에 대한 문제입니다. 카톨릭 신자로서, 저는 당신이 저를 언급하면서 ‘증오’라는 단어를 쓴 것에 분노합니다. 저는 누구도 증오하지 않습니다. 저는 사랑으로 대하라고 배웠고 항상 대통령을 위해 기도합니다. 지금도 대통령을 위해 기도해요. 언제나 대통령을 위해 기도합니다. 그러니 그런 말로 저를 건들지 마세요.” 펠로시 의장의 강력한 마지막 한 마디(Don’t mess with me)는 곧바로 트위터에서 큰 화제를 모았다.

Your evening reminder not to mess with @SpeakerPelosi or our Constitution. #DontMessWithMepic.twitter.com/hzn03Dhm4S — Sean Patrick Maloney (@RepSeanMaloney) December 6, 2019

The hashtag #dontmesswithme is trending and without reading a thing, I knew @SpeakerPelosi had made a boss move pic.twitter.com/W7HYHp6iNp — Oh, really 🤔 (@YeaNoReally) December 6, 2019