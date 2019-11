주얼리부터 기타 피크, 티셔츠, ‘메리 머프마스’ 크리스마스 카드까지, 박물관에는 나로선 이제까지 이런 게 있는 줄도 몰랐던 버자이너와 음문 테마 제품들이 가득했다.

버자이너를 과감하게 달고 다니고 싶다면 음문이 새겨진 티셔츠를 살 수 있다. 라운지에 음순을 두고 싶었다면 ‘이달의 아티스트’의 작품을 사면 된다.

페미니즘 책들도 많다. 여성할례 반대 운동가 님코 알리의 ‘우리보고 이야기하지 말라고 했던 것들’(What We’re Not Told To Talk About), 이브 엔슬러가 1996년에 낸 고전 ‘버자이너 모놀로그’ 등 다양하다.

크기가 작은 기념품으로는 브랜드가 붙은 연필 등도 있다. 뮤지엄의 위치가 캠든인 것을 생각하면 월세가 보통이 아닐 것이란 생각이 든다.