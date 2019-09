헝가리 태생의 사진기자 로버트 카파(1913년~1954년, 오른쪽)가 매그넘 포토스 회의를 주재하고 있다. 1947년경 파리에서. (Photo by Ernst Haas/Hulton Archive/Getty Images)

매그넘 포토스 회의를 주재하고 있는 로버트 카파(오른쪽), 그 뒤로 중앙에 스위스 사진작가 베르너 비쇼프(1916년 ~1954년)의 모습이 보인다. (Photo by Ernst Haas/Hulton Archive/Getty Images)

매그넘 포토스 회의를 주재하고 있는 로버트 카파(가운데). (Photo by Ernst Haas/Hulton Archive/Getty Images)

로버트 카파, 개선문, 파리, 프랑스, 1952 Arc de Triomphe, Paris, France, 1952 ⓒ Robert Capa ⓒ International Center of Photography/Magnum Photos

브뤼노 바르베, ‘리퍼블리크’에서 ‘당페르-로슈로’로 향하는 학생과 노동자로 구성된 시위대, 파리, 프랑스, 1968 Worker and student demonstration from République to Denfert-Rochereau, Paris, France, 1968 ⓒ Bruno Barbey/Magnum Photos