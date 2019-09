뱅크시의 그림이 그려진 트럭이 경매에 나온다(사진)

이 트럭 기종은 1988년에 생산됐다. 중고 시장에서는 약 몇 천달러에 판매되는 트럭이다. 하지만 본햄스는 뱅크시의 그림이 그려진 트럭은 이번 경매에서 약 1천 8백만 달러에 낙찰될 것으로 보인다고 밝혔다.

그림의 제목은 ‘터보존 트럭-지금은 웃어둬, 하지만 언젠가 우리가 책임을 져야해’(Turbo Zone Truck-Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge)다. 본햄스는 ”무정부주의와 사회적인 변화를 언제나 작품의 중심에 두었던 뱅크시에 대한 매력적인 기록이 될 것”이라고 설명했다.