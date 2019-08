우렌은 더운 계절에 마시는 술의 양에 주의해야 한다고 강조한다. 사람들은 더울 때 술을 더 많이 마시는 경향이 있다.

“알코올은 탈수를 부를 수 있다. 아주 더운 여름날 운동을 하거나 야외에 있을 때 물이나 다른 음료 대신 술을 마셔선 안된다.”

음주는 신체 동작과 판단력을 저하시키므로 “집중이나 신체 동작이 필요한 활동을 할 때 알코올을 마셔서는 안된다”고 우렌은 말한다. 자전거 타기나 등산 등의 여름스포츠가 이에 포함된다.

알코올 섭취로 인한 위험은 주량이 아니라 마신 알코올의 양에 따라 결정된다는 걸 명심하라.

미국 국립 알코올남용 및 중독연구소(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)는 “2시간 동안 혈중 알코올 농도가 0.08까지 오르는 음주”를 폭음으로 규정하고 있다. 와인 150ml, 맥주 355ml, 증류주 44ml 기준, 평균 신장과 체중을 기준으로 여성은 4잔, 남성은 5잔이면 폭음 수치에 다다른다고 한다.

“65세 미만의 남성의 경우, 매일 4잔 이상을 마시거나 일주일에 14잔 이상을 마시는 것이 위험한 음주다. 여성이나 65세 이상의 남성은 하루 3잔 이상 또는 일주일 7잔 이상이면 위험하다고 간주된다.”

그리고 주량이 센 사람들과 맞먹으려는 시도는 절대 하지 말라.

“주량이 세다는 것이 강함으로, 술을 많이 마시지 못하다는 것이 약함으로 간주되는 경우가 아주 흔하다.” 마틴의 말이다.

그러나 사실은 주량이 약한 것이 건강에 더 낫다.

*허프포스트 미국판의 Why Some People Have A Higher Alcohol Tolerance Than Others를 편집했습니다.