5월 5일 일요일 18:30

애프터 파티: THIS IS ME.

- 해방촌 버켓 비치

- 주소: 용산구 신흥로 31

- 입장료 10,000원

- 미성년자 출입 불가

제 2회 서울드랙퍼레이드와 관련한 소식뿐만 아니라 서울드랙퍼레이드가 연중 내내 기획하고 주최하는 다양한 드랙 및 퀴어 컨텐츠의 행사 정보는 웹사이트와 SNS를 통하여 업데이트 받을 수 있다.

웹사이트: www.seouldragparade.com

인스타그램: www.instagram.com/seouldragparade

페이스북: www.facebook.com/seouldragparade