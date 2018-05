= “Don’t rain on my parade! (내 퍼레이드에 비를 내리지 마라!)”라는 노래가 있다. 비는 우리를 막을 수 없다. 드랙의 아름다움과 인권의 중요성은 비에 가려지지 않는다. 비올 때 쓰지 않을 거라면 우산은 왜 존재하겠나?

바브라 스트라이샌드(Barbra Streisand)의 Don’t Rain On My Parade

- 5월 26일 토요일 행사 일정을 말해달라.

= 3시부터 이태원에 위치한 퀴어-프렌들리 바 겸 카페인 The LINK에서 부스 행사가 시작된다. 드랙 아티스트들 및 퍼레이드에 참여하고자 하는 사람들이 이 곳에 모이면 4시 쯤 행진을 시작할 예정이다. 혐오 세력이 우리를 방해를 준비할 시간을 최대한 주지 않기 위해 행진 코스는 퍼레이드 직전에 The LINK에서 공개 할 예정이다. 행진을 마친 후 부스행사를 즐기거나 식사를 할 수 있게 약간의 쉬는 시간이 있다. 많은 분들이 문의를 주셨는데, 퍼레이드에는 미성년자도 참여가 가능하다. 다만 애프터파티에서는 주류 판매가 이루어지므로 거기에는 청소년은 참여가 불가능하다. 저녁 7시부터 10시까지 The LINK에서 애프터파티 1부가 열린다. 여기서는 한국인 드랙 아티스트들의 춤, 노래, 립싱크 공연을 즐기고 게임과 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다. 그리고 밤 10시 30분부터는 해방촌의 래빗홀 아케이드 펍(Rabbithole Arcade Pub)에서 애프터파티 2부가 열린다. 여기서는 서울에서 활동하는 외국 출신 드랙 아티스트들의 공연을 볼 수 있다. 이 파티에서는 공연 이후 디제이의 핫(hot)한 플레이리스트와 함께 밤새도록 춤을 출 수 있다. 대낮부터 다음 날 아침까지 드랙으로 가득한 특별한 하루가 될 것이다.