부커 vs 워렌 : 2020 미국 대선에 임하는 민주당 앞에 놓인 두 개의 길

워렌은 자신이 투사(fighter)라는 사실을 그 무엇보다도 알리고 싶어한다. ‘투쟁’은 상원의원 재직 중에 낸 두 권의 책 ‘ 싸울 기회(A Fighting Chance) ‘, ‘ 이 싸움은 우리의 싸움이다(This Fight Is Our Fight) ’ 제목에도 들어가 있다. 이날 워렌은 40분 동안 연설하며 ‘투쟁’이라는 단어를 28번 썼다.

물론 이 양측의 거리가 한도 끝도 없이 먼 것은 아니다. 워렌은 공화당 우세 주인 오클라호마에서 자랐다는 말을 자주 하고, 트럼프의 분할 정복 전략을 따라할 생각은 없다. 부커가 공화당이나 특별한 이해관계자들에게 무조건 굽히겠다는 것은 아니다. 그러나 워렌 지지자들은 민주당이 정책적 승리보다는 정치적 통합을 우선시하겠다는 자세는 이미 버렸다고 생각한다.

“그녀는 직설적이다.” 아이오와주 수 시티에서 열렸던 워렌 행사에 참석한 은퇴한 간호사 제이나 애덤은 이에 찬성한다. “사람들에게 희망만을 주려는 건 이제 통하지 않는다. 진흙탕 싸움도 감수해야 한다.”

반면 부커의 지지자들은 2008년에 오바마가 썼던 레토릭을 손질해서 사용함으로써 그가 오바마의 경선과 대선 승리를 재현할 수 있을 것이며, 부커는 트럼프가 끊임없이 일으키는 분열에 대한 해독제가 될 수 있다고 주장한다.

“지금의 미국인들은 분열에 지칠 대로 지쳐있다. 코리 부커는 진정한 통합의 메시지에 기반해 커리어를 쌓아왔다.” 오바마를 초창기부터 지지해 왔으며 현재는 부커를 지지하는 뉴햄프셔의 저명한 민주당원 짐 디머스의 말이다. “그는 언제나 미국을 하나로 만들 수 있는 메시지, 스타일, 톤을 사용해 왔다.”

2020년 대선에 대한 초기 설문 조사들에서는 바이든과 샌더스가 선두권을 형성하고 있다. 이걸 근거로 민주당원들이 어떤 스타일을 선호할지를 짐작하기는 어렵다. 그러나 이번 달에 발표된 CNN 조사 결과, 민주당원과 민주당 성향 무소속의 68%는 공화당과 손 잡고 일할 의지가 있는지가 극히 혹은 아주 중요하다고 답했다. 65%는 이슈들에 대한 진보적 자세가 있는지가 극히 혹은 아주 중요하다고 답했다. 워싱턴 정가에 아웃사이더의 관점을 도입하는 것이 중요하다는 답은 47%에 불과했다.

* 허프포스트US의 The Lover And The Fighter: Cory Booker And Elizabeth Warren Embody The 2020 Divide를 번역, 편집한 것입니다.