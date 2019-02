Tom Williams via Getty Images

펠로시 의장은 훗날 민주당 대통령이 총기 사고에 대해 국가비상사태를 선포할 수 있다는 점을 강조하며 트럼프가 의회를 건너뛰기 위해 행정적 권한을 동원할 경우 남기게 될 선례를 공화당은 신중히 검토해봐야 할 것이라고 경고했다.

″민주당 대통령도 비상사태를 선포할 수 있다.” 펠로시 의장의 말이다. ”따라서 지금 대통령이 남기고 있는 선례는 공화당 의원들을 매우 불편하고 경악하게 만들 것이다.”

마르코 루비오(공화당, 플로리다) 상원의원, 공화당 상원 원내대표 미치 매코널(켄터키) 등 몇몇 공화당 의원들은 국경장벽 예산을 마련하기 위해 국가비상사태를 선포하는 극단적 옵션에 대해 트럼프 대통령에 경고를 보낸 바 있다.

이번 달 초 매코널은 사석에서 트럼프 대통령에게 국가비상사태 선포는 공화당 의원들의 반발을 초래할 것이라고 조언했다고 워싱턴포스트는 전했다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표(뉴욕)와의 공동 성명에서 펠로시 의장은 트럼프 대통령이 ”공포를 조장하고 있다”며 국가비상사태 선포는 ”법을 무시하는 행동이 될 것”이라고 말했다.

″트럼프 대통령의 사법질서 무시가 적나라하게 드러나는 또 하나의 사례다.”

또한 펠로시 의장은 민주당이 트럼프 대통령의 비상사태 선포에 대해 법적 대응을 검토할 수 있다고 경고했다.

* 허프포스트US의 Nancy Pelosi To GOP: A Democratic President Could Declare National Emergency On Guns를 번역, 편집한 것입니다.