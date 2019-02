chokja via Getty Images

약: 피부과 전문의 치포라 셰인하우스는 남녀 탈모 치료 약품들이 도움이 될 수 있다고 소개한다. 혈압 강하 및 모발 발육 촉진제인 미녹시딜이 들어간 약이나, 과도한 테스토스테론을 막아주는 피나스테리드 등 국부 치료제가 일부 남성들에게 도움이 된 사례들이 있다. 여성들의 경우 미녹시딜, 비듬 제거 샴푸, 테스토스테론을 줄여주는 약품, 에스트로겐이 들어간 피임약 등이 유용할 수 있다.

건강 회복과 식단 변화: 탈모의 원인이 건강 문제일 것 같다는 우려가 든다면 병원에 가보라. 혈액 검사로 부족한 영양소가 있는지 알아볼 수 있고, 신체에 필요한 영양소를 균형있게 공급해 줄 식단을 전문가에게 의뢰해 받아보는 것도 좋다.

하지만 식단과 라이프스타일을 바꾸는 것만으로 해결되지는 않는다.

미국에서 모발 이식 수술에는 비절개 모발이식(FUE)과 자가혈치료술(PRP)이 주로 사용된다.

FUE는 머리 뒤와 옆의 숱이 많은 부분에서 모낭을 추출해 숱이 줄어드는 부분에 심는 방식이다.

PRP는 본인 혈액에서 추출한 치유 및 성장 요소를 두피 아래에 주사해 활동을 중단한 모낭을 되살리고 모발 생장을 자극하는 방식이다.

이밖에 적외선 치료로 효과를 보는 이들도 있다.

탈모는 대부분 정상이지만, 심하게 일어나거나 너무 빨리 진행되는 것 같을 때면 병원을 찾아 근본 원인을 찾아보라. 탈모를 중단시킬 수 있는 경우에 해당할 수 있다.

*허프포스트의 “Searching for Normal” 시리즈는 인터넷에서 가장 많이 검색되는 ”...인 제가 이상한가요?”로 끝나는 질문에 답합니다.

*허프포스트 캐나다판의 Why Am I Losing My Hair?를 편집했습니다.