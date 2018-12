트럼프가 사위 쿠슈너를 비서실장으로 검토하고 있다

해병 사령관 출신인 켈리가 2017년 중반에 비서실장이 되었을 때 웨스트 윙에서 질서와 원칙을 세울 것이라는 기대가 있었다. 변화가 전혀 없었던 것은 아니지만 트럼프 취임 후 라인스 프리버스가 비서실장을 맡았던 첫 6개월 동안의 즉흥적 혼돈은 대체로 그대로 이어졌다.

트럼프가 검토하고 있다고 있다는 5명의 최종 후보가 누구인지는 알 수 없다. 데이비드 보시 전 선거대책 부본부장, 뉴트 깅리치 전 하원위원장도 물망에 오른 것으로 알려져 있으며, 트럼프는 2016년 대선 승리 전까지 평생 살아왔던 곳인 뉴욕시의 법조계 인사들을 언급하고 있다.

에이어스가 고사한 뒤 트럼프는 스티븐 므누신 재무장관, 로버트 라이트하이저 미 무역대표부(USTR) 대표, 래리 커들로 경제고문, 노스 캐롤라이나주의 마크 미도우스 공화당 하원의원 등을 고려했으나 모두 사양했다고 한 취재원은 말했다.

백악관을 비난하는 이들이 ‘자방카’(Javanka)라 부르는 쿠슈너와 이방카 부부는 웨스트윙 안팎에서 정실 인사에 대한 상당한 반발을 받고 있다. 쿠슈너의 결정들에 대해서도 우려가 쏟아지고 있다. 쿠슈너는 백악관에 발을 들인 이래 재정 공개 서류에 대해 여러 번 보충 자료를 내야 했다.

최근에는 지난 10월 이스탄불의 사우디 영사관을 방문했다가 잔혹하게 살해된 언론인 자말 카쇼기에 대한 작전을 지시했다고 미국 정보 기관들이 믿고 있는 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자를 강력히 지지하고 있다.

* 허프포스트US의 Trump Considering Son-In-Law Jared Kushner For Next Chief Of Staff를 번역, 편집한 것입니다.

