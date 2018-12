크리스마스가 점점 더 빨라지고 있다

Julius Reque via Getty Images

크리스마스도 마찬가지이다. 원래 크리스마스는 12월 25일 단 하루를 의미하지만 사람들은 대체로 12월 한달을 산타클로스와 선물, 그리고 캐럴과 함께 한다. 그렇다면 사람들이 ‘크리스마스’로 받아들이는 시기는 언제일까?

여기에 관한 흥미로운 분석을 ‘쿼츠’가 내놨다. 저작권 수익으로만 6000만 달러를 벌어들인 대표적인 크리스마스 캐럴, “All I Want for Christmas is You”가 빌보드 ‘HOT 100’ 차트에 오른 시점을 기준으로 크리스마스 시즌을 파악해 본 것이다.