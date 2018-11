술을 끊으려는 당신이 연말연시를 잘 넘길 수 있는 방법 14가지

1. 스스로에게 솔직해져라.

연말연시를 맞기 전에, 사람들이 모여 술을 마시는 자리에 참석하는 것을 당신이 감당할 수 있는지 잘 생각해 보라.

“최근 술을 끊었다면, 당신이 어떤 상황에 처하게 될지를 생각해 보고 스스로에게 솔직해져야 한다.” 플로리다 암브로시아 치료 센터의 중독 전문가 샐 레이크바크의 말이다. “결국 제일 중요한 건 당신의 건강이다. 파티, 술집, 당신이 술 생각을 하게 만들 사람들을 피할 필요가 있다면 다른 계획을 세워보는 게 나을 수도 있다.”

2. 술을 안 마시는 친구와 동행하라

The Real 13th Step: Discovering Confidence, Self-Reliance and Independence Beyond the 12-Step Programs의 저자인 심리 세라피스트 티나 B. 테시나는 술을 마시지 않는 친구나 가족과 동행할 것을 권한다. “도움을 받으면 훨씬 쉬워진다.”

3. 계기가 될 수 있는 게 무엇인지 알아내고 피하라

알코올 중독자들, 최근 술을 끊은 사람들에게 특히 중요하다. 특정 인물, 과거에 술을 마셨던 장소나 상황은 회복 중인 사람에게 나쁜 습관으로 되돌아가는 계기가 될 수 있다고 마젤란 헬스 주식회사의 의약품 급여 관리부서의 의학 담당자 캐롤라인 카니는 말한다.

“가족 모임이나 회사 회식 등, 감정과 스트레스의 계기가 되는 상황도 계기일 수 있다.” 당신의 건강에 좋지 않은 상황이나 사람들이 있는 자리의 초대는 반드시 피해야 한다고 카니는 말한다.

4. 전화로 도움을 받아라

최근 술을 끊었는데 환경이 불편하게 느껴지기 시작했다면 “얼른 밖으로 나가서 전화를 걸어라. 당신을 알고, 당신이 삶을 바꾸느라 쏟아부은 노력을 알고, 그럴 만한 가치가 있는 일이란 걸 상기시켜 줄 수 있는 사람이어야 한다.” 코네티컷의 마운틴사이드 치료 센터의 의학 디렉터인 중독 정신과 의사 랜달 드웬저의 말이다.

행사 전에 미리 전화를 걸어 술이 있는 파티에 갈 예정이고, 유혹이 느껴지면 전화하겠다고 말해두는 방법도 있다.

5, 거절하는 법을 연습하라

좀 바보 같이 들리겠지만, 효과가 있다. 파티에 가기 전에 누가 술을 권할 때 “안 마신다”고 말하는 모습을 상상해 두라.

“왜 술을 안 마시는지 캐묻는 사람들에게 할 답변을 준비해 두라.” 테시나의 말이다. “고맙지만 오늘은 그냥 안 마시려고요’, 그저 ‘끊었어요’ 정도의 대답이면 될 것이라고 한다. “상대가 우기면 대충 둘러대고 다른 사람과 이야기하라. 몇 분 정도 화장실에 갔다가 돌아와 다른 사람들과 어울리는 방법도 있다.”