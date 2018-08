방탄소년단의 신곡 ‘아이돌’의 뮤직비디오가 테일러 스위프트가 가지고 있던 24시간 최대 조회수 기록을 갈아치웠다. 종전까지 유튜브 24시간 영상 조회수는 테일러 스위프트의 2017년작 “Look What You Made Me Do”의 4300만 뷰였다.

그러나 이번에 방탄소년단의 신곡 ‘아이돌‘의 공식 뮤비는 이를 천만 뷰 이상 앞선 5600만 뷰를 기록했다. 한편 이로서 24시간 기록의 1위와 3위를 한국 아티스트가차지하게 됐다. 3위는 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두’다.

이번 앨범 컴백 전부터 낌새는 있었다. 앞서 23일에 풀린 뮤직비디오의 예고 영상이 2천만 뷰를 넘겼다. 본 영상도 아닌 예고 영상이 유튜브 트렌드 차트에 오르는 건 예외적이다.

방탄소년단은 지난 24일 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’를 발표한 후 타이틀곡 ‘IDOL’로 국내 음원차트 및 아이튠스 스토어 1위를 차지한 바 있다. 현재(27일 17시 10분 기준) 뮤직비디오의 조회 수는 7990만 뷰를 넘겼다.