배우 한예슬이 2012년 KBS 드라마 ‘스파이명월’ 펑크 사건 당시 원진 디와이홀딩스 부회장과 연인 관계였으며, 그에게 페라리를 선물 받은 것은 사실이라고 밝혔다.

한예슬은 9일 유튜브 채널 ‘한예슬 is’에 ‘다 얘기 해드릴게요~!! Let me tell you EVERYTHING’라는 영상을 게재해 최근 가로세로연구소(이하 가세연)와 디스패치 등이 제기한 본인을 둘러싼 의혹을 모두 해명하는 자리를 가졌다. 한예슬은 ”오늘 이 자리에서 세세하게 다 말할 수 있어서 십년 묵은 체증이 내려가는 것 같다”며 미니도마로 만든 O, X판을 들고 루머를 읽은 뒤 맞다, 아니다로 답했다.

한예슬은 가장 먼저 원진 부회장과 열애를 인정하며 ”저와 사귀었던 분은 원진 씨? 맞습니다. 소위 말하는 재벌 남자친구죠”라고 말했다. 뒤이어 ”원진 오빠, 오랜 만에 또 나로 인해 이름이 거론돼서 미안해요”라고 사과한 뒤 ”페라리를 선물 받았다? 예쓰. 그게 뭐 잘못됐나요? 남친한테 차 선물 받을 수도 있죠. 그리고 그걸 자랑했다? 예쓰. 아니 그럼 자랑하지, 남자친구가 선물해줬는데 자랑 안해요?”라고 반문했다.