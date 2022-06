View this post on Instagram

저스틴 비버는 지난 2월부터 월드투어에 나선 상황이었다. 그러나 그는 최근 건강상의 이유로 이번 주부터 시작될 예정이었던 토론토 공연을 비롯해 워싱턴DC, 뉴욕 공연 등을 중단한 상태였다.

이에 대해 그는 “공연이 취소돼 낙담한 분들이 있다는 걸 알지만, 분명한 건 지금 공연을 할 만한 상황이 아니라는 것”이라며 “시간이 얼마나 걸릴지 모르겠지만 얼굴은 다시 정상으로 돌아올 거다. 그동안 휴식을 취하며 완치할 예정”이라고 말했다.

한편 저스틴 비버는 캐나다 출신 팝가수로 ‘베이비’(Baby)를 비롯해 ‘러브 유어 셀프’(Love yourself) ‘왓 두 유 민’(What do you mean) ‘스테이’(Stay) ‘피치스’(Peaches) 등 수많은 히트곡을 보유했다. 지난 2018년에는 모델 헤일리 비버와 법적으로 부부가 됐고, 이듬해 9월 결혼식을 올린 바 있다.

