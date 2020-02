샌더스는 앞선 토론에서 그랬던 것처럼 조금도 흔들리지 않고 자신의 주장을 펼쳤다. 그는 부유층에게 거둔 세금으로 공약 실행에 필요한 재원을 마련하겠다고 했고, 일부 중산층의 세금도 올리긴 하겠지만 인상되는 세금보다 건강보험 비용이 더 많이 줄어들 것이라고 말했다. 또 그는 자신의 선거운동에 대해 사람들이 가장 크게 오해하고 있는 건 ”내가 급진적인 얘기들을 한다는 건데, 그렇지 않다”고 덧붙였다.

또 그는 쿠바 피델 카스트로 정부를 일부 높이 평가한 최근 발언을 해명하기도 했다. ”나는 전 세계 권위주의 정부들에 반대해왔다.” (권위주의 정부라 하더라도) 일부 잘하고 있는 점이 있다면 그 부분은 높이 평가할 수도 있는 것이라면서 한 말이다.

샌더스를 향한 경쟁 후보들의 ‘조직되지 않은’ 공격이 그의 상승세를 꺾을 수 있을지는 미지수다. 중도 성향 후보들이 난립하며 지지율을 분산시키고 있는 가운데 샌더스는 ‘슈퍼 튜즈데이’ 경선이 실시되는 지역들에서 큰 격차로 앞설 것으로 점쳐지고 있다. 그 때가 되면 샌더스를 따라잡는 게 불가능해질 수도 있다.

토론회가 끝난 후, 샌더스 선거캠프는 지지자들에게 보낸 이메일에서 이날의 혼란스러웠던 토론회를 딱 한 줄의 제목으로 정리했다. ”우리와 (나머지) 모두의 싸움.”

선거자금 기부를 요청한 이 메일에서 샌더스 측은 ”이건 우리와 나머지 전체 정치 기득권의 싸움”이라고 적었다. ”오늘은 토론 무대에서 후보들이 샌더스를 겨냥했지만 내일은 그 후보들의 슈퍼팩들과 수억달러의 사비가 TV광고로 우리를 겨냥할 것이다.”

* 허프포스트US의 Bernie Sanders Targeted Again And Again In Chaotic Democratic Debate를 번역, 편집한 것입니다.