View this post on Instagram

감사합니다... 박수영배우님..멋진 만남이었어요...당신은 극중 아내가 좋은분이셔서 행복하시겠어요...ㅎㅎㅎ #청춘기록 #카메오 #특별출연 #선한영향력 #축복의통로 #사랑합니다