“Dear Nongshim, please introduce an official new product in the market; instant ‘Jjapaguri’ (농심, ‘짜파구리’ 신제품을 정식으로 출시해주세요)”

“일본에 살고 있는 사람입니다. 일부 일본인들이 짜파구리가 짜파게티와 너구리 조합인 줄 모르고 슈퍼마켓에서 ‘짜파구리’를 찾는 것을 보았습니다. 짜파구리를 제품으로 출시한다면, 외국인들이 더 쉽게 맛볼 수 있을 거예요.”