캘리포니아주가 미국 최초로 모피 판매를 금지했다

개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사(민주당)가 10월 12일에 동물 모피 제품 판매를 주 전체에서 금지하는 새로운 법안에 서명했다.

미국의 주 중에서는 최초이다. 2023년 1월부터 시행되는 이 법은 신제품 모피 판매와 생산을 금지한다. 중고 모피 제품, 종교적 목적으로 사용되는 모피 제품이나 미국 원주민 부족의 전통에 따른 부족적, 문화적, 영적 목적의 제품에는 적용되지 않는다.

이 법은 ‘모피’(fur)를 ‘날것 혹은 가공된 상태의 동물 가죽이나 털, 플리스, 모피 섬유조직이 붙은 동물의 일부’로 정의하지만, 가죽과 양가죽 등 합법적 지위를 유지할 제품들은 별도로 취급했다.

로라 프리드먼 민주당 주 의회 의원은 2018년 12월에 이 AB 44 법안을 제안했다. 프리드먼은 캘리포니아가 ‘동물 복지에 있어 세계의 리더’라며, ‘우리는 오직 모피만을 위해 동물들에게 자행되는 불필요한 잔인함에 계속 연루되지 않을 것’이라고 말했다. 이 법은 9월에 주 의회를 통과했다.

뉴섬 주지사가 이 법에 서명하기 전에 버클리, LA, 샌프란시스코, 웨스트 할리우드 등은 이미 비슷한 법안을 도입했다.

이 법을 지지했던 미국 동물보호단체는 12일에 성명을 내 캘리포니아주에게 찬사를 보내며 모피 업계를 규탄했다.

“모피 업계는 매년 전세계에서 1억마리가 넘는 동물들이 고통스러운 죽음을 맞게 한다. 모피 공장 농장의 동물들은 좁고 바닥이 철사로 된 우리에서 산다. 자연스러운 행동을 할 능력을 빼앗긴 채 살다가 가스나 전기로 잔인하게 죽임을 당한다.”

뉴섬은 12일에 동물 복지에 대한 다른 법안들에도 서명했다. 야생 동물을 서커스에서 사용하는 것을 금지하고, 밥캣(bobcat 야생 고양이과 동물)을 사냥하거나 덫으로 잡거나 죽이는 것을 일시 정지시키는 법 등이었다.

* HuffPost US의 California Becomes First State To Ban The Sale Of Fur Product를 번역한 것입니다

