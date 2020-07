지하철을 떠나며 그는 “I get lockdown”(‘나는 락다운 되었다‘), “But I get up again”(‘하지만 나는 다시 일어난다’)라는 글귀를 남겼다.

영상의 배경음악으로도 등장하는 첨바왐바의 ‘Tubthumping’의 가사인 “I get knocked down, but I get up again”('나는 쓰러졌지만 다시 일어난다')를 차용한 것이다.