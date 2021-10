View this post on Instagram

올해 77세인 오영수는 ”소유하고 욕심부리고 하다가 나이 70, 80 되면 다 놓고 싶어진다. 소유욕이 없어지면서 자연스러운 ‘나’만 남는다”라며 ”만약 내가 60대였으면 오일남을 지금처럼 연기하지 못했을 것”이라고 담담하게 고백했다.

오영수는 철학자 에리히 프롬의 ‘소유냐 삶이냐’(To have or to be)를 언급하며 ”인생이 그런 것 같다. 크든 작든 많이 받은 삶, 이제 (삶이) 얼마 안 남았는데 될 수 있으면 주자 하는 마음으로 산다”고 덧붙였다.



