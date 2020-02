자유한국당 대구 예비후보들이 각종 봉준호 공약을 쏟아내고 있다

Eric Gaillard / Reuters Bong Joon Ho poses with the Oscars for "Parasite" at the Governors Ball following the 92nd Academy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Eric Gaillard TPX IMAGES OF THE DAY

강효상 자유한국당 의원(비례대표)이 대구(정확하게 표현하면 자신이 출마할 지역구 안)에 ‘봉준호 영화박물관’을 짓겠다고 공약한 데 이어 대구의 또다른 자유한국당 예비후보들이 앞다투어 ‘봉준호+기생충 공약’을 들고 나왔다. 봉준호 감독은 대구 남구 봉덕동에서 태어나 남구 대명동의 남도초등학교에서 3학년까지 다니다 서울로 이사했다.

Jordan Strauss/Invision/AP Bong Joon Ho poses in the press room with the awards for best director for "Parasite" and for best international feature film for "Parasite" from South Korea at the Oscars on Sunday, Feb. 9, 2020, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

이번 총선에서 대구 중구·남구에 출마하는 자유한국당 배영식 예비후보(전 의원)는 11일 ”오스카 4관왕을 휩쓴 봉 감독의 위대한 공덕을 영구히 기념하고 계승시켜야 한다”며 그야말로 ‘종합세트’ 같은 공약을 쏟아냈다. ▲‘봉준호 영화의 거리’ 조성 ▲ ‘봉준호 카페거리’ 만들기 ▲ ‘봉준호 생가터’ 복원 ▲ ‘봉준호 동상’ 건립 ▲ 영화 ‘기생충 조형물’ 설치 그는 ”미국, 러시아, 유럽 등에서는 예술가, 정치가, 학자, 과학자 등 유명 인물의 거리를 만들고 동상을 세우며 이벤트를 열어 명성을 계승하는 등 세계적인 관광명소로 만들기 위해 투자를 아끼지 않는다”고 주장했다. ”봉 감독에 대한 국가공로를 국내외에 알리는 도화선이 되도록 해야 한다”는 것.

Lucas Jackson / Reuters Bong Joon Ho poses with two Oscars, one for Best Director and one for Best International Feature Film for "Parasite" in the photo room during the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Lucas Jackson

같은 지역구을 놓고 경쟁하는 자유한국당 장원용 예비후보 역시 관련 공약을 내놨다. ▲ ‘봉준호 기념관’ 건립 ▲ ‘봉준호 공원’ 조성 그는 ”봉 감독의 예술적 감성과 창의적 사고력은 대구에서 형성되고 길러졌다고 해도 과언이 아니”라며 ”봉 감독의 업적을 기리는 기념관을 남구 대명동에 건립, 대구에서 제 2, 제 3의 봉 감독을 배출할 수 있도록 하겠다”는 포부를 밝혔다. 그는 ‘봉준호 기념관’의 장소는 ”지하철 1호선 역세권 개발과 연계, 구체적으로 정하겠다”고 설명했다. 아직은 그리 디테일하지 않은 계획인 셈이다.

Jordan Strauss/Invision/AP Han Jin Won, left, and Bong Joon Ho, winners of the award for best original screenplay for "Parasite", pose in the press room at the Oscars on Sunday, Feb. 9, 2020, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

이 지역구의 또다른 자유한국당 주자인 도건우 예비후보는 제법 스케일이 큰 ‘봉준호 공약’을 발표했다. ▲ ‘봉준호 명예의 전당’ 건립 ▲ ‘봉준호 거리’ 조성 ▲ ‘한국판 유니버셜 스튜디오’ 유치 ▲ ‘봉준호 타운’ 조성 그의 공약에 따르면, ‘봉준호 명예의 전당’에는 ”기생충관을 설치”하고 이를 통해 ”영화에 나오는 반지하 집을 만들어 계층 갈등 등 영화 전반의 스토리를 보여줄 예정”이다. 또 그는 ‘봉준호 거리‘를 만드는 한편 ”과거 대구 영화의 중심이었던 중구와 봉 감독의 생활 무대였던 남구를 ‘봉준호 타운’으로 조성, 세계적인 관광상품화에 크게 기여하겠다”는 포부를 드러냈다.

Lucas Jackson / Reuters Kwak Sin Ae and Bong Joon Ho pose with the Oscar for Best Picture for "Parasite" in the photo room during the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Lucas Jackson