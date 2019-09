Associated Press Huawei chief financial officer Meng Wanzhou, who is out on bail and remains under partial house arrest after she was detained last year at the behest of American authorities, wears an electronic monitoring bracelet on her ankle as she leaves her home to attend a court hearing in Vancouver, on Monday September 23, 2019. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

멍완저우 화웨이 부회장이 미국과 캐나다 정부가 지난해 12월 자신을 불법으로 체포했다고 주장했다. 앞서 캐나다는 미국 정부의 요청으로 멍 부회장을 체포했다. 이란에 대한 미국의 거래 제재 위반 혐의다. 외신에 따르면 멍 부회장 측은 지난 23일(현지시각) 캐나다 밴쿠버 브리티시컬럼비아주 대법원에 출두해 이같이 주장하면서 관련 문서의 공개를 요구했다. 이에 캐나다 정부는 멍 부회장 체포 과정에서 캐나다 국경관리청이나 경찰의 부적절한 행동은 없었다고 반박했다.

이날 멍 회장이 전자발찌를 찬 발목을 훤히 드러내며 자택을 나서는 모습이 포착되기도 했다. 멍 부회장은 지난해 조건부 석방된 이후부터 전자발찌를 착용하고 있다. 당시 캐나다 법원은 보석금 1천만 캐나다달러(한화 약 90억4170만원)와 전자 감시 등을 조건으로 멍 부회장에 대한 보석을 허용했다. 멍 부회장은 화웨이의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 런정페이(任正非)의 딸로, 지난 1993년 화웨이에 입사했다. 현재 이사회 부회장과 최고재무책임자(CFO)로 일하고 있다.

Lindsey Wasson / Reuters Huawei Technologies Chief Financial Officer Meng Wanzhou leaves her home to appear for a hearing at British Columbia supreme court, in Vancouver, British Columbia, Canada September 23, 2019. REUTERS/Lindsey Wasson TPX IMAGES OF THE DAY