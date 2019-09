monitor6 via Getty Images Scones with Strawberry Jam and Clotted Cream

영국 데번(Devon)과 콘월(Cornwall) 지방에서는 전통적으로 ‘크림 티’(cream tea)를 즐겨 먹어왔다. 잼과 클로티드 크림을 바른 스콘을 차와 곁들이는 것을 말한다. 역사적으로 스콘에 잼과 크림 중 무엇을 먼저 발라야 하는지에 대해 영국인들 사이에서 의견이 분분했다. 이른바 ‘크림티 논쟁’이다. 이제 이 문제에 대한 설문조사의 최종 결론이 나왔다. 물론 논쟁은 분명 계속 이어질 테지만 말이다. ‘빌리지 호텔 클럽스’의 설문조사에 의하면 응답자의 절반 이상(52%)이 코니시 방식을 선호했다. 딸기 잼을 먼저 바른 다음에 클로티드 크림을 발라야 한다는 것이다. 데번 방식으로 크림을 먼저 발라야 한다는 응답자는 25%에 불과했으며, 19%는 아무래도 상관없다고 답했다. 완전 과학적인 답을 원하는 이들을 위해 소개하자면, 식품 과학자 스튜어트 패리몬드 박사는 크림 티의 완벽한 제조 공식을 계산한 바 있다. 무게 비율이 4:3:3이 되어야 한다는 것인데, 40그램짜리 스콘에는 크림 30그램과 잼 30그램을 곁들이라는 의미다. “이 비율은 ‘쾌락의 브레이크포인트’를 달성한다. 풍미를 즐길 수 있는 최적의 달콤함”이라고 한다. 다만 크림을 먼저 바르는 데번 방식(크림 먼저)이 크림과 잼을 얹기에 더 쉽다는 패리몬드의 발언은 논란이 될 수도 있겠다. “스콘이 따뜻하다 해도 잼은 점성이 부족해서 위에 크림을 얹기가 쉽지 않기 때문이다.”

