'조국 임명 반대' 여론이 절반을 넘었다. 중도층에서는 60%가 넘는다.

국민 10명 중 절반 이상은 조국 후보자의 법무부 장관 임명을 반대하는 것으로 조사됐다. 특히 중도층과 무당층, 20대에서 반대 여론이 60%를 넘긴 것으로 나타났다.

지난 28일 리얼미터가 전국 19세 이상 성인 502명을 대상으로 조국 법무부 장관 후보자 임명에 대한 국민 여론을 조사한 결과(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p) 응답자의 54.5%가 반대한다고 밝혔다. 찬성한다고 밝힌 응답자는 39.2%였다.

반대 응답은 예상대로 자유한국당 지지층(반대 93.6% vs 찬성 5.3%)과 보수층(77.3% vs 18.6%)에서 압도적으로 많았다. 60대 이상(61.9% vs 31.4%), 부산·울산·경남(67.9% vs 30.9%), 대구·경북(53.2% vs 36.7%)에서도 반대 응답이 높았다.