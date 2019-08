전세계적 물 부족 문제, 인공위성으로 측정한다

더 빠른 수자원 측정

현재 유엔식량농업기구가 사용하는 데이터와 우리의 결과를 비교했다. 유엔 데이터는 한 국가 안에 있는 재사용 가능한 수자원 총량을 추정하는 기존의 물 예산 방법을 사용한다. 그리고 각 나라를 물 충분, 취약, 물 부족, 물 희귀 네 가지 중 하나로 분류한다.

연구 대상이 된 아프리카 48개국 중 우리와 유엔이 같은 결론을 내린 국가는 26개국이었다. 우리의 방식에 따르면 12개국은 유엔이 추정한 것보다 물이 더 많았고, 10개국은 더 적었다.

이러한 차이는 놀랍지 않다. 우리 추정치는 유엔이 포함하지 않는 깊은 대수층의 물도 포함한다. 유엔은 상당한 지하수가 있는 국가들의 총수자원량을 과소평가할 가능성이 높다.

반면 우리 방식의 정확도는 국가의 크기에 영향을 받을 수 있다. 그레이스는 약 20만 제곱킬로미터 정도 면적의 블럭 단위로 측정하기 때문에, 그보다 작은 나라의 추정치에는 오차가 있을 가능성이 훨씬 높아진다.

2050년까지 수자원에 변동이 없다는 가정하에, 우리는 아프리카에서 19개국이 물 희귀국, 9개국이 물 부족국이 될 것으로 본다. 그러나 기후변화로 아프리카 수자원이 10% 줄어든다면(일부 아프리카 국가들의 기후 추정치 폭 안의 수치다) 아프리카 인구의 약 85%는 위험할 정도로 물이 부족한 상황에 처할 것이다.

전반적으로 우리는 위성을 사용하는 방법이 기존 방법에 비해 몇 가지 장점을 가지고 있다고 생각한다. 아프리카의 데이터를 구할 수 없고 믿기 힘들다는 제한을 상당 부분 극복한다. 보다 최근 데이터를 사용하며 공간적으로 일관성이 있고 연구자들이 접하기도 더 쉽다. 그 결과 대륙 전체의 물 부족 추정을 훨씬 더 빨리 해낼 수 있다.

위성은 앞으로도 새 데이터를 수집할 것이다. 우리는 미래의 데이터 개선을 활용하여 정확성과 국가내 지역별 물 부족 파악 방법을 가다듬을 것이며, 아프리카 뿐 아니라 전세계로 확대할 예정이다.

