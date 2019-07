영국 신문 독자들이 '우유 먼저 vs 차 먼저' 논쟁을 벌이고 있다

영국에서 또다시 ‘MIF vs TIF’ 논쟁에 불이 붙었다. 한국의 ‘부먹 vs 찍먹’ 논쟁보다 훨씬 더 오래됐을 게 분명한 ‘우유 먼저(Milk In First)’ 대 ‘차 먼저(Tea In First)’ 논쟁이다.

8일 뉴욕타임스가 소개한 바에 따르면, 이 소소한 논쟁이 시작된 건 영국 일간지 더타임스 7월4일자 신문에 실린 한 짧은 독자편지(Letters to the Editor) 때문이다.

남부 해안도시 브라이튼에 거주한다는 Bob Maddams라는 이름의 독자는 전날 잉글랜드의 패배로 끝난 2019 FIFA 여자월드컵 준결승에 대한 짤막한 소감을 보냈다.