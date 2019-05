글을 마치며

‘남의 떡이 커 보인다’는 의미의 영어 표현인 ‘The grass is greener on the other side.’가 흰뺨기러기에겐 사실이다. 온화한 기후에 천적이 적은 핀란드의 풀밭이 흰뺨기러기에게는 그들이 번식하던 극지방의 풀밭보다 더 좋다. 문제는 흰뺨기러기들의 식욕이 사람에 대한 경계를 이긴다는 점이다. 사람들의 휴식장소를 배설물로 채워놓을 뿐 아니라, 위협적인 태도를 종종 보이는 새들을 왜 적극적으로 내쫓지 않을까 궁금했었는데, 보호종이라는 이야기를 듣게 되었다. 집 주변 바닷가에 널린 게 흰뺨기러기인데 왜 보호종인지 이해가 되지 않아 그 내력을 찾아보았다.

게다가 몇 년 전 들은 헬싱키 대학의 연구용 작물 이야기는 잊히지가 않았다. 이 새들이 연구용 작물을 다 먹어치워, 연구자료가 없어져 연구원들의 1년 노력이 헛수고가 되었다. 흰뺨기러기가 보호종이 된 이유는 무분별한 사냥으로 개체수가 급격히 줄어서였다. EU 차원의 노력으로 멸종 위기는 벗어났지만, 늘어난 흰뺨기러기가 야기하는 문제로 사람들이 골머리를 앓고 있다. 앞으로 사람과 흰뺨기러기의 공존이 어떻게 균형을 이루고 살지가 궁금하다.

* 북유럽연구소의 블로그에 실린 글입니다.