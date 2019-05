STI에 대한 파트너에 대답이 “음, 잘 모르겠어”라면, 최대한 스스로를 보호하라. 섹스를 미루든(이것은 굉장히 섹시할 수도 있는 일이다), 최대한 많은 보호 도구를 사용하는 등의 방법이 있다. 삽입을 피하는 방법도 있는데, 꼭 삽입을 하지 않아도 즐거운 섹스를 할 수 있는 방법은 많다.

“상대가 잘 모르겠다고 한다면 여성용 콘돔(internal condom, 페미돔), 남성용 콘돔, 덴탈 댐, 장갑 등을 사용할 수 있고, 체액 교환과 점막끼리의 접촉을 줄이는 형태의 섹스를 하는 방법 등이 있다.” 먼덜리의 말이다.

보다 장기적인 관계라면 먼덜리는 함께 검사받기를 권한다. 하지만 한창 뜨거울 때는 자연스럽고 여유있게 반응하도록 하라.

“‘알려줘서 고마워!’라고 말하고는 다른 행동으로 넘어가라. 예를 들어 ‘네가 잘 모르겠다고 하니 내 입안에는 사정하면 안될 것 같지만 내 가슴에 사정하는 건 좋을 것 같아.’, ‘잘 모르겠으니까 이번에는 안전하게 손만 가지고 하자. 널 만지고 싶어.’ 정도의 말이 있다.”

심호흡하고 마음을 가라앉혀라: 이 대화는 당신 생각보다 잘 풀릴 가능성이 높다.

분명 무겁고 불편할 수 있는 주제이지만, 편안하고 재치있게 다룬다면 생각보다 훨씬 부드럽게 풀려나가기도 한다. (게다가 성적으로 책임감 있는 행동이란 좋은 것 아닌가.)

“섹스 전에 이 대화를 꺼냈더니, 사귀게 될 수도 있는 파트너가 정말 기꺼이 받아들여서 놀랐다는 환자들을 많이 만나보았다. 직관과는 반대로 분위기를 깨기는커녕 상대가 자신에게 더욱 성적 매력을 느꼈다는 것이다.” 후이젱가의 말이다.

* HuffPost US의 How To Ask A New Partner If They Have An STI (Without It Being Weird)를 번역한 것입니다